Водитель микроавтобуса снес остановку и сбил женщину в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пешеходу оторвало ногу в результате ДТП. По этому факту полиция проводит досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным Следственного управления департамента полиции города, это серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около семи часов утра в Алмалинском районе.
Водитель автомашины марки «Форд Транзит», в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Макатаева в западном направлении, на пересечении с улицей Чайковского, допустил наезд на остановочный комплекс и 61-летнюю женщину, затем, продолжив движение, допустил наезда на припаркованную автомашину марки «Тойота Камри», и опрокинулся.
В результате наезда пешеход получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. Другие участники ДТП не пострадали.
«По факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.345 ч.2 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
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