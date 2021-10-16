Водитель легковушки сбил двух человек в Алматы: есть погибший

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель легковушки сбил двух человек в Алматы, один из них скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 15:00 часов.

«Водитель К., управляя автомашиной марки «Audi S-2» без ГРНЗ (автомашина снята с учёта) следуя по проспекту Суюнбая в северном направлении, напротив здания 200, допустил наезд на пешехода С., 1997 года рождения (24 лет), которая пересекала проезжую часть предварительно в западном направлении в неустановленном для этого месте, далее по инерции выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд еще на одного пешехода А., 1996 года рождения (25 лет), который стоял на остановке, далее на осветительный столб, и на забор дома 204», - уточнил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

В результате данного ДТП пешеход С., скончалась на месте, а второй человек доставлен в одну из больниц Алматы. Начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).