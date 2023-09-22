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    08:54, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Водитель каршеринга устроил массовое ДТП в Алматы

    авария
    Фото: кадр из видео

    Четыре человека пострадали в результате массового ДТП по проспекту Абая в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия распространяется в сети. Сообщается, что авария произошла по проспекту Абая между улицами Отеген батыра и Алтынсарина.

    «Водитель каршеринга устроил массовое ДТП на проспекте Абая, между Өтеген батыра и Алтынсарина», - говорится в посте. 

    По данным департамента полиции города, 22 сентября в 00:10 гражданин К., 2004 года рождения, управляя автомашиной марки «Volkswagen», следуя по проспекту Абая в западном направлении, допустил наезд на шесть припаркованных машин.

     - В результате пострадали четыре человека, которые были доставлены в медицинское учреждение. Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Ауэзовского района, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

     

    Теги:
    полиция Алматы ДТП
    Автор
    Еламан Турысбеков
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