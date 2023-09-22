Водитель каршеринга устроил массовое ДТП в Алматы

Четыре человека пострадали в результате массового ДТП по проспекту Абая в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия распространяется в сети. Сообщается, что авария произошла по проспекту Абая между улицами Отеген батыра и Алтынсарина.

«Водитель каршеринга устроил массовое ДТП на проспекте Абая, между Өтеген батыра и Алтынсарина», - говорится в посте.

По данным департамента полиции города, 22 сентября в 00:10 гражданин К., 2004 года рождения, управляя автомашиной марки «Volkswagen», следуя по проспекту Абая в западном направлении, допустил наезд на шесть припаркованных машин.