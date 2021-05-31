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    16:10, 31 Май 2021 | GMT +6

    Водитель КамАЗа насмерть сбил велосипедиста в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель КамАЗа насмерть сбил велосипедиста в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вдитель автомашины КамАЗ, двигаясь по проспекту 312 стрелковой дивизии, напротив магазина «Шалкар», наехал на велосипедиста перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.

    По факту начато досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Главная Актюбинская область
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