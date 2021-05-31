АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель КамАЗа насмерть сбил велосипедиста в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вдитель автомашины КамАЗ, двигаясь по проспекту 312 стрелковой дивизии, напротив магазина «Шалкар», наехал на велосипедиста перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.

По факту начато досудебное расследование.