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Водитель из России поблагодарил туркестанских полицейских за помощь в дороге

16 Марта 2021 18:26
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Водитель из России поблагодарил туркестанских полицейских за помощь в дороге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области на трассе Алматы-Ташкет-Термез водитель грузовой автомашины выехал с дороги из-за гололёда и застрял в кювете. Вместе с другими водителями стражи порядка помогли вытащить большегруз на дорогу. Автовладелец выразил благодарность полицейским, оказавшим ему помощь и дальше продолжил свой путь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

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По информации ведомства, на 652 км той же трассы стражи порядка помогли выбраться из снежной ловушки водителю другой грузовой автомашины. Гражданин Российской Федерации, обрадовавшись оказанной помощи, искренне поблагодарил инспекторов батальона патрульной полиции старших лейтенантов полиции Галымжана Жаксылыкова и Нурлыбека Жандара

«Хочу поблагодарить батальон патрульной полиции. Они помогают водителям автомашин, съехавших с дороги. Спасибо сотрудникам полиции Туркестанской области!» - сказал водитель.

Также стражи порядка помогли выбраться на дорогу водителю из Республики Кыргызстан, чья автомашин застряла в дороге из-за непогоды.


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#Туркестанская область   #Происшествия  
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