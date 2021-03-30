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    16:40, 30 Март 2021 | GMT +6

    Водитель и парковщик подрались на рынке в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на рынке «Алтын Орда» произошла драка между водителем и парковщиком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По словам автора видео, 30 марта, в 9:10 утра, приехав на рынок «Алтын Орда», парковщик запросил 100 тенге за стоянку, но так как у водителя было наличными 20 000, он предложил перевод, парковщик отказался и заявил «Вали отсюда», завязалась драка, напавший потерял сознание, все остальное видно на видео. Семья ехала за продуктами на день рождения ребёнка, а получили разбитый в хлам автомобиль и шок. Пострадавшие обратились в полицию», - говорится в посте в Telegram .

    В пресс-службе департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 30 марта текущего года в 09:10 часов на рынке «Алтын Орда».

    «Данный факт выявлен в процессе мониторинга социальных сетей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УП Карасайского района. Факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по ст.293 ч. 2 п.1 УК РК «Хулиганство». В настоящий момент лица, фигурирующие на видео, установлены. В ходе расследования по уголовному делу обе стороны допрашиваются», - прокомментировали в ДП Алматинской области.

    В ходе досудебного расследования выясняются все факты, причины и обстоятельства инцидента. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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