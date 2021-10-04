Водитель грузовика насмерть сбил женщину в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 81-летнюю женщину сбили насмерть в поселке Байсерке Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с место ДТП появилось в сети.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось 2 октября около 10:05 в Илийском районе.

«38-летний водитель Iveko Magirus, следуя по улице Школьной в поселке Байсерке, допустил наезд на 81-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Факт ДТП зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований Илийского РУП с возбуждением уголовного производства по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По факту назначены необходимые экспертизы», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.