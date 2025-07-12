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    02:18, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП в Шымкенте

    Подсудимый признан виновным и осужден на 2,5 года лишения свободы. Кроме того, ему запрещено управлять автотранспортом в течение пяти лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В городском межрайонном суде по уголовным делам поставлена точка в уголовном деле в отношении местного жителя, который стал виновником трагической аварии.

    Как установило следствие, подсудимый, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Toyota Camry и двигался по улице Касым хана. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем потерпевшего.

    Столкновение оказалось роковым. Пассажир автомобиля подсудимого скончался в больнице от полученных травм, еще двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

    На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, однако потерпевшие отказались его прощать и настаивали на строгом наказании. Гособвинение также просило назначить реальное лишение свободы.

    — При назначении наказания суд учёл наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния подсудимого, отягчающих обстоятельств по делу не установлено, — сообщили в суде.

    В итоге подсудимый был признан виновным по статье 345, часть 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение пяти лет.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Ранее в Костанайской области суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП, в котором погибли три учителя. Водитель, признанный виновным в трагедии, приговорен к пяти годам лишения свободы и лишен водительских прав на семь лет.

     

    Теги:
    ДТП Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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