Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП в Шымкенте

В городском межрайонном суде по уголовным делам поставлена точка в уголовном деле в отношении местного жителя, который стал виновником трагической аварии.

Как установило следствие, подсудимый, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Toyota Camry и двигался по улице Касым хана. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем потерпевшего.

Столкновение оказалось роковым. Пассажир автомобиля подсудимого скончался в больнице от полученных травм, еще двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, однако потерпевшие отказались его прощать и настаивали на строгом наказании. Гособвинение также просило назначить реальное лишение свободы.

— При назначении наказания суд учёл наличие смягчающих обстоятельств в виде чистосердечного раскаяния подсудимого, отягчающих обстоятельств по делу не установлено, — сообщили в суде.

В итоге подсудимый был признан виновным по статье 345, часть 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение пяти лет.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Костанайской области суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП, в котором погибли три учителя. Водитель, признанный виновным в трагедии, приговорен к пяти годам лишения свободы и лишен водительских прав на семь лет.