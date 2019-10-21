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Водитель без прав сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель, управляющий автомобилем без прав, сбил 7-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В полиции сообщили, что инцидент произошёл 19 октября в 15 часов 30 минут в микрорайоне Шугыла.
«Водитель автомашины марки Volkswagen, следуя по улице Жакыбаева, допустил наезд на мальчика 2012 года рождения, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Ребенок госпитализирован. А водитель скрылся с места ДТП. При проведении оперативно-розыскных мероприятий беглец был установлен и задержан», - пояснили в ДП Алматы.
Им оказался 31-летний житель города Каскелена. Установлено, что мужчина был ранее лишен права управления транспортным средством, не имел страхового полиса и обязательного технического осмотра авто.
«Автомашина, на которой допущен наезд на ребенка, водворена на специализированную штрафную стоянку. В настоящее время к расследованию факта данного ДТП приступили сотрудники УП Наурызбайского района. Уже назначены соответствующие экспертизы», - заявили в полиции.
Отметим, видео наезда было опубликовано в Сети . В описании говорилось, что виновник довез малыша с мамой до больницы, когда они вышли с машины, он уехал.
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