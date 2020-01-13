Водитель без прав пытался дать взятку полицейским в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области задержали водителя, попытавшегося дать взятку полицейским, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Во время патрулирования улиц в городе Кентау автоэкипаж батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области остановил автомашину марки Mercedes-Benz под управлением местного жителя. Водитель автомашины при движении по улице М. Ауэзова создал препятствие для движения транспортных средств, движущихся в противоположенном направлении. При проверке документов полицейские установили, что у водителя отсутствуют водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и договора обязательного страхования.

«В ходе составления протоколов об административном правонарушении, водитель Mercedes-Benz с целью избежания административной ответственности предложил сотрудникам полиции 7 тыс. тенге. Несмотря на предупреждения со стороны стражей порядка о противоправных действиях, которые рассматриваются как дача взятки, молодой человек, будучи осведомлённым об уголовной ответственности за свои действия, положил деньги на панель приборов служебной машины. Это было зафиксировано на видеожетоны полицейских», - сообщили в полиции.

В настоящее время по данному факту управление собственной безопасности ДП области проводит досудебное расследование по статье «Дача взятки» УК РК. Мужчина свою вину полностью признал. В отношении подозреваемого также составлены административные протоколы по трем статьям КоАП РК: «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», «Создание препятствий для движения транспортных средств» и «Нарушение законодательства РК об обязательном страховании».

Автомашина нарушителя водворена на штрафстоянку.