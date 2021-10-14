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    17:18, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Водитель автобуса сбил мопедиста и скрылся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель автобуса сбил мопедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что случай произошел 14 октября в 09:00.

    «Водитель автобуса, двигаясь в восточном направлении, не соблюдал интервал при движении и допустил касательное столкновение с мопедом. Водитель мопеда упал. После столкновения водитель автобуса скрылся с места ДТП. Пострадавший на месте осмотрен медиками скорой медицинской помощи, от госпитализации отказался. Сотрудниками отдела розыска Управления местной полицейской службы ДП города Алматы водитель автобуса найден, доставлен к месту ДТП для оформления», - пояснили в пресс-службе ДП города.

    Напомним, в начале осени сообщалось, что мопедист сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Алматы.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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