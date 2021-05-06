Водитель автобуса сбил девушку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Перебегавшую дорогу девушку сбил водитель автобуса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел 5 мая около 11:40 часов.

«Водитель гр. Л., управляя автобусом марки «Zhontong», следуя по улице Навои в северном направлении допустил наезд на пешехода К., которая пересекала улицу Навои в восточном направлении. В результате ДТП пешеход госпитализирована в ГКБ №7. Управлением дознания начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

Недавно в Алматы также произошло ДТП с участием автобуса. Тогда пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом . В результате пострадали двое пассажиров троллейбуса, с телесными повреждениями они были доставлены в ГКБ №7.