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    16:57, 06 Май 2021 | GMT +6

    Водитель автобуса сбил девушку в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Перебегавшую дорогу девушку сбил водитель автобуса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай произошел 5 мая около 11:40 часов.

    «Водитель гр. Л., управляя автобусом марки «Zhontong», следуя по улице Навои в северном направлении допустил наезд на пешехода К., которая пересекала улицу Навои в восточном направлении. В результате ДТП пешеход госпитализирована в ГКБ №7. Управлением дознания начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

    Недавно в Алматы также произошло ДТП с участием автобуса. Тогда пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом . В результате пострадали двое пассажиров троллейбуса, с телесными повреждениями они были доставлены в ГКБ №7.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Общество Алматы
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