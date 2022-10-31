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Водитель автобуса предотвратил катастрофу в Алматы и был награжден

31 Октября 2022, 19:11
Водитель автобуса предотвратил катастрофу в Алматы и был награжден
31 Октября 2022, 19:11

Водитель автобуса предотвратил катастрофу в Алматы и был награжден

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водителя автобуса Дамира Узакова наградили за то, что он смог предотвратить серьезную аварию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети распространяется видео, в котором автор рассказывает о героизме водителя. О произошедшем он рассказал с места события. По его словам, у автобуса отказали тормоза, но водитель не растерялся и, проехав несколько метров, остановил транспорт между двумя деревьями, чтобы не столкнуться с автозаправочной станцией вдоль дороги и другими машинами.

В управлении городской мобильности города Алматы сообщили, что «10 октября ориентировочно в 10:30 водитель автобуса №23 Дамир Узаков, двигаясь в восточном направлении на мосту на пересечении проспекта Райымбека и улицы Саина, заметил затруднение тормоза в связи с утечкой воздуха. Благодаря его опыту и своевременному реагированию ситуация обошлась без пострадавших и без ущерба».


«Указанный автобус был доставлен в автопарк для технических работ. Также была организована проверка всех автобусов парка для исключения аналогичных ситуаций. Данный автобус утром выехал в рейс после полного технического осмотра в исправном состоянии, инцидент произошел на втором кругорейсе. Водитель награжден грамотой и премирован по итогам месяца», - отметили в управлении городской мобильности.

Кадр из видео tiktok.com/@__.bakiev.__


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