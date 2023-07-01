Водитель автобуса и пассажир устроили драку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы очевидцы засняли на видео драку между водителем автобуса и пассажиром. Инцидент произошел на одной из остановок города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В описании ролика сказано, что пассажир и водитель автобуса вступили в словесную перепалку, а затем завязался конфликт.





В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту отдел полиции при управлении полиции Медеуского района проводит проверку.

«Обстоятельства конфликта устанавливаются. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

Ранее в Алматы также произошел конфликт между водителем автобуса и легковушки. Видео инцидента распространялось в сети.