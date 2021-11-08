Водитель авто с российскими номерами нарушил ПДД на 5,8 млн тенге в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зафиксированы 92 автомашины с иностранными номерами, которые не имеют временной регистрации и страховых обязательств на территории Казахстана. За нарушения ПДД на данные авто наложены административные штрафы на общую сумму 42,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, автомашиной ВАЗ-2114 учета Российской Федерации совершено 184 административных правонарушения на общую сумму 5 млн 817 тысяч тенге. Сотрудниками отдела административной практики УАП ДП указанное авто водворено на спецавтостоянку города Каскелена. Водитель установленной автомашины привлечен к административной ответственности по ст. 590 ч. 2 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств)», – отметил начальник ОАП УАП ДП Алматинской области Саят Ибраимов.

Сообщается, что авто с нарушениями выявляют сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

На задержанные автомашины наложены административные взыскания в виде штрафа на общую сумму свыше 10 млн тенге. По всем незарегистрированным в установленном порядке автомашинам приняты меры административного воздействия, согласно действующему административному законодательству по ст. 590 ч. 2 КоАП РК.