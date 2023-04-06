Водитель авто с подложными номерами сбил девочку и скрылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель авто с подложными номерами сбил девочку на велосипеде и скрылся с места происшествия, полиция проводит розыскные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о том, что у водителя, допустившего ДТП и скрывшегося, были подложные госномера, появилась в Сети.

В дежурной части местной полицейской службы Алматы сообщили, что ДТП произошло 4 апреля на проспекте Достык. Факт зарегистрирован и расследуется сотрудниками управления полиции Медеуского района.

«Предварительно установлено, что автомашина следовала по проспекту Достык в южном направлении. При совершении разворота в противоположную сторону водитель допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая ехала на велосипеде. В настоящее время девочка находится в больнице. Будут назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных ею. Вместе с тем, проводятся поисково-установочные мероприятия по установлению водителя, скрывшегося с места ДТП. Подключены также сотрудники отдела розыска», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.