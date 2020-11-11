Водитель авто с номерами-перевертышами задержан в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали водителя автомашины с переворачивающимися номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей на предмет выявления нарушений общественного правопорядка и ПДД, внимание полицейских привлекло видео с автомашиной Toyota Camry, водитель которой разъезжал с переворачивающимися номерами.

С целью установления личности водителя, сотрудники УП города Туркестана провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате полицейские установили нарушителя и привлекли молодого человека к ответственности. В отношении автовладельца составили административный протокол по статье 590 ч. 7 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств«. В итоге правонарушителя ПДД оштрафовали на 15 МРП, на сумму около 40 тысяч тенге.



