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    13:51, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Воды нет: на возмущения ответили в акимате Алматинской области

    вода
    Фото: freepik.com

    В селе Жанатурмыс Карасайского района Алматинской области отключили воду из-за аварийной ситуации на водопроводе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Местные жители в соцсетях опубликовали видео, где люди набирают воду из водовоза.

    В акимате Алматинской области отреагировали на публикацию.

    — 6 июня в связи с прорывом на водопроводе ДУ 225 мм в селе Жанатурмыс Райымбекского сельского округа, ГКП «Таусамалы кызмет» проводило аварийно-восстановительные работы. Авария была устранена и водоснабжение было восстановлено. Однако 7 июня на том же месте произошел повторный прорыв. Бригада коммунального предприятия работает на месте аварии. Ожидается, что аварийные работы будут завершены к 16 часам, — сообщили в акимате Алматинской области. 

    Акимат принес свои извинения за временные неудобства, связанные с перебоями в водоснабжении.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Вода Акимат Алматинская область ЖКХ Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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