Воды нет: на возмущения ответили в акимате Алматинской области

В селе Жанатурмыс Карасайского района Алматинской области отключили воду из-за аварийной ситуации на водопроводе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Местные жители в соцсетях опубликовали видео, где люди набирают воду из водовоза.

В акимате Алматинской области отреагировали на публикацию.

— 6 июня в связи с прорывом на водопроводе ДУ 225 мм в селе Жанатурмыс Райымбекского сельского округа, ГКП «Таусамалы кызмет» проводило аварийно-восстановительные работы. Авария была устранена и водоснабжение было восстановлено. Однако 7 июня на том же месте произошел повторный прорыв. Бригада коммунального предприятия работает на месте аварии. Ожидается, что аварийные работы будут завершены к 16 часам, — сообщили в акимате Алматинской области.

Акимат принес свои извинения за временные неудобства, связанные с перебоями в водоснабжении.