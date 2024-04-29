Вода в реке Жайык в Атырау продолжает прибывать

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по состоянию на 16:00 отметка уровня воды в реке Жайык (Урал) в Атырау составила 443 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В целях предупреждения угрозы подтопления в городе Атырау берегоукрепительные работы ведутся усиленно. На сегодняшний день на 113 участках возведено 242 км дамб, продолжаются работы по укладке мешкотар.

В данных работах задействовано 5265 человек, 651 единиц техники, дополнительно приведены в готовность 7 единиц плавсредств, 19 единиц водооткачивающих устройств. Ситуация в регионе стабильная.

Состояние защитных насыпных дамб проинспектировал министр по ЧС Чингис Аринов.

Напомним, ранее по поручению главы ведомства в Атыраускую область прибыла группировка спасателей из Мангистауской, Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской областей, города Шымкент, а также военнослужащие воинских частей МЧС.

Отметим, всего за период паводков в регионе было возведено более 500 км защитных сооружений.

Вдоль реки Жайык в Атырау проводятся берегоукрепительные работы.

Из подтопленных участков откачено свыше 2,5 млн кубометров воды.