РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Вода в реке Жайык в Атырау продолжает прибывать

    урал
    Фото: кадр из видео

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по состоянию на 16:00 отметка уровня воды в реке Жайык (Урал) в Атырау составила 443 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В целях предупреждения угрозы подтопления в городе Атырау берегоукрепительные работы ведутся усиленно. На сегодняшний день на 113 участках возведено 242 км дамб, продолжаются работы по укладке мешкотар.

     

    В данных работах задействовано 5265 человек, 651 единиц техники, дополнительно приведены в готовность 7 единиц плавсредств, 19 единиц водооткачивающих устройств. Ситуация в регионе стабильная.

    Состояние защитных насыпных дамб проинспектировал министр по ЧС Чингис Аринов.

    Напомним, ранее по поручению главы ведомства в Атыраускую область прибыла группировка спасателей из Мангистауской, Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской областей, города Шымкент, а также военнослужащие воинских частей МЧС.

    Отметим, всего за период паводков в регионе было возведено более 500 км защитных сооружений.

    Вдоль реки Жайык в Атырау проводятся берегоукрепительные работы.

    Из подтопленных участков откачено свыше 2,5 млн кубометров воды. 

    Теги:
    Атырау МЧС Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!