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    11:21, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Вдоль реки Жайык в Атырау проводятся берегоукрепительные работы — МЧС

    Урал, Жаыйк в Атырауской области
    Фото: МЧС РК

    На пристальном контроле остается Атырауская область, в связи с пребыванием воды на реке Жайык (Урал), продолжается мониторинг. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В городе Атырау вдоль реки Жайык непрерывно проводятся берегоукрепительные работы. С помощью дрона осуществляется мониторинг паводковой ситуации.

    Приданные силы и средства в Атыраускую область продолжают противопаводковые работы. Ранее разбронированные мощные передвижные насосные станции задействованы в откачке талых вод с подтопленных территорий.

    — Отведена и откачана вода из 6 379 жилых домов и 2 794 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. По республике вернулись в свои дома 37 324 человек. В эвакопунктах остаются 6 817 человек.

    Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 21 тысячи человек и две тысячи единиц различный техники, 615 водооткачивающих и плавательных средств, восемь воздушных судов.

    С начала паводка откачано более 12,6 млн м3 талой воды, проведена укладка более 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала, — сообщили в МЧС.

    В регионах продолжают свою работу республиканский и региональные оперативные штабы.

    В целом службами гражданской защиты продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказание помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно- и Северо-Казахстанских областях.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Река Урал Режим ЧС Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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