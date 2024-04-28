На пристальном контроле остается Атырауская область, в связи с пребыванием воды на реке Жайык (Урал), продолжается мониторинг. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В городе Атырау вдоль реки Жайык непрерывно проводятся берегоукрепительные работы. С помощью дрона осуществляется мониторинг паводковой ситуации.

Приданные силы и средства в Атыраускую область продолжают противопаводковые работы. Ранее разбронированные мощные передвижные насосные станции задействованы в откачке талых вод с подтопленных территорий.

— Отведена и откачана вода из 6 379 жилых домов и 2 794 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. По республике вернулись в свои дома 37 324 человек. В эвакопунктах остаются 6 817 человек.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 21 тысячи человек и две тысячи единиц различный техники, 615 водооткачивающих и плавательных средств, восемь воздушных судов.

С начала паводка откачано более 12,6 млн м3 талой воды, проведена укладка более 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала, — сообщили в МЧС.