Вода пришла в приграничный с ЗКО канал Багырлай

На границе Атырауской области и Западно-Казахстанской области в канале Багырлай зафиксирован значительный прилив воды, передает агентство Kazinform.

Руководитель Индерского производственного участка РГП «Казводхоз» Сайлау Байбосынов сообщил, что длина канала Багырлай составялет 105 километров.

— В Индерском районе есть четыре оросительно-обводнительных канала — Аксай, Багырлай, Алгабас-Жорык, Курайлысай. Их общая протяженность составляет 302 километра. Канал Багырлай, который считается самым протяженным из них, имеет стратегическое значение. Потому что этот канал проходит по границе Атырауской области и ЗКО. Во время наводнения 1994 года в канал Багырлай поступил большой объем воды. Сейчас с территории Западно-Казахстанской области в указанный канал поступает много воды, — говорит Сайлау Байбосынов.

По его словам, ведется модернизация каналов Багырлай и Аксай на территории Индерского района.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области украли мешки с песком, приготовленные для укрепления дамбы на берегу реки Урал.