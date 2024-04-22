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    16:30, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Вода пришла в приграничный с ЗКО канал Багырлай

    Большой объем воды поступил в канал Багырлай на границе Атырауской области и ЗКО
    Фото: оперштаб Атырауской области

    На границе Атырауской области и Западно-Казахстанской области в канале Багырлай зафиксирован значительный прилив воды, передает агентство Kazinform.

    Руководитель Индерского производственного участка РГП «Казводхоз» Сайлау Байбосынов сообщил, что длина канала Багырлай составялет 105 километров.

    — В Индерском районе есть четыре оросительно-обводнительных канала — Аксай, Багырлай, Алгабас-Жорык, Курайлысай. Их общая протяженность составляет 302 километра. Канал Багырлай, который считается самым протяженным из них, имеет стратегическое значение. Потому что этот канал проходит по границе Атырауской области и ЗКО. Во время наводнения 1994 года в канал Багырлай поступил большой объем воды. Сейчас с территории Западно-Казахстанской области в указанный канал поступает много воды, — говорит Сайлау Байбосынов.

    По его словам, ведется модернизация каналов Багырлай и Аксай на территории Индерского района.

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области украли мешки с песком, приготовленные для укрепления дамбы на берегу реки Урал.

    Теги:
    Атырауская область Вода Общество Граница Западно-Казахстанская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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