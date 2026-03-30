телерадиокомплекс президента РК
    08:45, 30 Март 2026 | GMT +5

    Вода пришла: что сейчас происходит в Костанайской области

    В регионе из-за активного таяния снега зафиксированы переливы воды на дорогах и движение талых вод в сторону населенных пунктов. Спасатели и службы работают в усиленном режиме, и угрозы, по словам ведомств – нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Так, в Денисовском районе, в 4 км от села Набережное, из-за активного таяния снега зафиксирован перелив воды через автодорогу местного значения между селами Аршалы и Набережное. Угрозы для населенных пунктов нет, движение транспорта не нарушено. Для проезда доступна альтернативная грунтовая дорога к Набережному. На месте организовано круглосуточное дежурство сил ДЧС и местных исполнительных органов.

    Подтопления территории в микрорайоне Кунай города Костанай находятся под контролем.

    – Угрозы не зафиксировано. Для мониторинга обстановки спасатели провели воздушный мониторинг с использованием дрона, – заявили спасатели.

    Параллельно прокомментировали ситуацию и в Костанайском районе – там в селе Мичурино из-за интенсивного снеготаяния со стороны садового общества «Мелиоратор» вода направляется в сторону микрорайонов Астана и Восточный.

    – Угрозы подтопления жилых домов и дворов нет. На месте работают спасатели, представители местных исполнительных органов и сотрудники полиции. В микрорайоне Восточный ведется откачка талых вод, – отметили в службе.

    Ранее сельские дороги для прохождения талых вод вскрыли в Костанайском районе.

    Дарья Аверченко
