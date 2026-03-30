Дорогу из-за прохода талых вод вскрыли в одном из поселков в Костанайской области

Видео с подтоплениями улиц появилось накануне в социальных сетях.



В акимате района пояснили, что в связи с активным таянием снега и увеличением

объема талых вод в Мичуринском сельском округе принято решение о вскрытии дорог

на поселковых улицах. Меры направлены на предотвращение подтопления жилых

домов и сохранность имущества жителей.

Как отметил аким Костанайского района Олжас Нургалиев, вся необходимая техника и

личный состав задействованы и работают до полной стабилизации ситуации.

В настоящее время вдоль улиц работает комиссия. По данным местных властей,

движение талых вод осуществляется беспрепятственно и не представляет угрозы

подтопления в микрорайоне Восточный села Мичурино. Жителей просят сохранять

спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее движение ограничили на республиканской трассе из-за перелива талых вод в

Костанайской области.