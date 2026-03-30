Дорогу из-за прохода талых вод вскрыли в одном из поселков в Костанайской области
В Костанайском районе Костанайской области принимают меры для предотвращения подтопления: в селе Мичурино вскрывают дороги, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод талых вод, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео с подтоплениями улиц появилось накануне в социальных сетях.
В акимате района пояснили, что в связи с активным таянием снега и увеличением
объема талых вод в Мичуринском сельском округе принято решение о вскрытии дорог
на поселковых улицах. Меры направлены на предотвращение подтопления жилых
домов и сохранность имущества жителей.
Как отметил аким Костанайского района Олжас Нургалиев, вся необходимая техника и
личный состав задействованы и работают до полной стабилизации ситуации.
В настоящее время вдоль улиц работает комиссия. По данным местных властей,
движение талых вод осуществляется беспрепятственно и не представляет угрозы
подтопления в микрорайоне Восточный села Мичурино. Жителей просят сохранять
спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее движение ограничили на республиканской трассе из-за перелива талых вод в
Костанайской области.