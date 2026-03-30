    01:37, 30 Март 2026 | GMT +5

    Дорогу из-за прохода талых вод вскрыли в одном из поселков в Костанайской области

    В Костанайском районе Костанайской области принимают меры для предотвращения подтопления: в селе Мичурино вскрывают дороги, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод талых вод, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Видео с подтоплениями улиц появилось накануне в социальных сетях.

    В акимате района пояснили, что в связи с активным таянием снега и увеличением
    объема талых вод в Мичуринском сельском округе принято решение о вскрытии дорог
    на поселковых улицах. Меры направлены на предотвращение подтопления жилых
    домов и сохранность имущества жителей.

    Как отметил аким Костанайского района Олжас Нургалиев, вся необходимая техника и
    личный состав задействованы и работают до полной стабилизации ситуации.

    В настоящее время вдоль улиц работает комиссия. По данным местных властей,
    движение талых вод осуществляется беспрепятственно и не представляет угрозы
    подтопления в микрорайоне Восточный села Мичурино. Жителей просят сохранять
    спокойствие и не поддаваться панике.

    Ранее движение ограничили на республиканской трассе из-за перелива талых вод в
    Костанайской области.

    Теги:
    Подтопления Регионы Казахстана Костанайская область
    Дарья Аверченко
