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    21:06, 14 Май 2024 | GMT +6

    Вода из реки Тургай продолжает поступать в село Куйлыс в Актюбинской области

    Вода из реки Тургай продолжает поступать в село Куйлыс в Актюбинской области
    Фото: скриншот из видео

    В село Куйлыс Иргизского района Актюбинской области продолжает поступать вода из реки Тургай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Завтра в Куйлыс доставят горюче-смазочные материалы и 5 тысяч мешков. Уже больше месяца жители села и военные, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям ведут борьбу с паводком. Сегодня вода поступает в село с другой стороны.

    — Сейчас уровень воды, поступающей из реки Тургай, превысил один метр. Привлечено восемь единиц техники: четыре погрузчика, три автомашины КамАЗ, одна К-700. Здесь работают 40 военнослужащих из войсковой части № 20982, 5 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Вместе с жителями села, занято 80 человек. В связи с сильным ветром за школой появилась подпочвенная вода. Сейчас ведется работа по огораживанию этого участка. Продовольствие и горючее, а также мешки доставляются из райцентра. Завтра в село будет доставлена тонна горючего и более 5 тысяч мешков, — сообщил акимат Иргизского района.

    Напомним, в Иргизском районе, где 8 апреля было объявлено чрезвычайное положение, продолжается борьба с наводнением. Затоплено три села, в селах Куйлыс и Жайсанбай ведется укрепление дамб.

    Теги:
    Село Регионы Казахстана Акимат Режим ЧС Дамба Паводки в Казахстане Реки Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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