Вода из реки Тургай продолжает поступать в село Куйлыс в Актюбинской области

В село Куйлыс Иргизского района Актюбинской области продолжает поступать вода из реки Тургай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Завтра в Куйлыс доставят горюче-смазочные материалы и 5 тысяч мешков. Уже больше месяца жители села и военные, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям ведут борьбу с паводком. Сегодня вода поступает в село с другой стороны.

— Сейчас уровень воды, поступающей из реки Тургай, превысил один метр. Привлечено восемь единиц техники: четыре погрузчика, три автомашины КамАЗ, одна К-700. Здесь работают 40 военнослужащих из войсковой части № 20982, 5 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Вместе с жителями села, занято 80 человек. В связи с сильным ветром за школой появилась подпочвенная вода. Сейчас ведется работа по огораживанию этого участка. Продовольствие и горючее, а также мешки доставляются из райцентра. Завтра в село будет доставлена тонна горючего и более 5 тысяч мешков, — сообщил акимат Иргизского района.

Напомним, в Иргизском районе, где 8 апреля было объявлено чрезвычайное положение, продолжается борьба с наводнением. Затоплено три села, в селах Куйлыс и Жайсанбай ведется укрепление дамб.