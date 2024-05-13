19:35, 12 Май 2024 | GMT +6
В Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы
Сотрудниками МЧС в Иргизском районе Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
За сутки в селах Куйлыс и Жайсанбай уложено 3 200 мешкотары и 217 тонн инертных материалов, производится укрепление возведенных дамб протяженностью 640 метров.
Ведётся мониторинг уровня воды реки Торгай. Работы продолжаются.
Ранее уже сообщалось, что уровень воды постепенно поднимается в реке Торгай в Актюбинской области.