В Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы

Сотрудниками МЧС в Иргизском районе Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Фото: МЧС РК

За сутки в селах Куйлыс и Жайсанбай уложено 3 200 мешкотары и 217 тонн инертных материалов, производится укрепление возведенных дамб протяженностью 640 метров.

Фото: МЧС РК

Ведётся мониторинг уровня воды реки Торгай. Работы продолжаются.

Ранее уже сообщалось, что уровень воды постепенно поднимается в реке Торгай в Актюбинской области.