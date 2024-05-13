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    19:35, 12 Май 2024 | GMT +6

    В Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы

    актобе
    Фото: МЧС РК

    Сотрудниками МЧС в Иргизском районе Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    актобе
    Фото: МЧС РК

    За сутки в селах Куйлыс и Жайсанбай уложено 3 200 мешкотары и 217 тонн инертных материалов, производится укрепление возведенных дамб протяженностью 640 метров. 

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Ведётся мониторинг уровня воды реки Торгай. Работы продолжаются.

    Ранее уже сообщалось, что уровень воды постепенно поднимается в реке Торгай в Актюбинской области.

    Теги:
    МЧС Наводнение Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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