Уровень воды постепенно поднимается в реке Торгай в Актюбинской области

Представитель МЧС Аскар Шарип доложил о паводковой обстановке в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В городе Кульсары Атырауской области продолжаются откачка воды из оставшихся 20 подтопленных домов в круглосуточном режиме с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций. Военнослужащие воинской части 20982 МЧС проводят дезинфекционные работы в Кульсары. В Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается откачка воды из подтопленных территорий. За сутки вода отведена и откачана из 184 домов, - сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

В селе Куйлыс Иргизского района Актюбинской области, по его словам, в связи с постепенным повышением уровня воды на реке Торгай проводятся работы по возведению дамбы длиной 2,5 км. Уложено свыше 30 тысяч мешкотар и 19 тысяч инертного материала. Проводится ежечасный мониторинг уровня воды. Ситуация находится на особом контроле.