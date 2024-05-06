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    11:20, 06 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды постепенно поднимается в реке Торгай в Актюбинской области

    река
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Представитель МЧС Аскар Шарип доложил о паводковой обстановке в стране, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - В городе Кульсары Атырауской области продолжаются откачка воды из оставшихся 20 подтопленных домов в круглосуточном режиме с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций. Военнослужащие воинской части 20982 МЧС проводят дезинфекционные работы в Кульсары. В Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается откачка воды из подтопленных территорий. За сутки вода отведена и откачана из 184 домов, - сказал Аскар Шарип на брифинге в СЦК. 

    В селе Куйлыс Иргизского района Актюбинской области, по его словам, в связи с постепенным повышением уровня воды на реке Торгай проводятся работы по возведению дамбы длиной 2,5 км. Уложено свыше 30 тысяч мешкотар и 19 тысяч инертного материала. Проводится ежечасный мониторинг уровня воды. Ситуация находится на особом контроле. 

    - По республике отведена и откачана вода из 8 958 жилых домов и 2 994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 49 945 человек. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 11 445 человек и 1 284 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 66 плавательных средств, 6 воздушных судов, - добавил представитель МЧС. 

    Теги:
    Подтопления МЧС Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Реки Актюбинская область
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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