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Вода, газ, тепло: о планах в сфере ЖКХ рассказал глава Карагандинской области Женис Касымбек

21 Мая 2021 15:54
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Вода, газ, тепло: о планах в сфере ЖКХ рассказал глава Карагандинской области Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году планируется завершить реконструкцию Эскулинского водовода, который обеспечит жезказганцев и сатпаевцев качественной питьевой водой. На сегодня две трети работ уже выполнены. О планах в жилищно-коммунальной сфере в Карагандинской области рассказал глава региона Женис Касымбек в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинфоорм».

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Помимо решения водного вопроса, сразу в шести регионах идёт строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений.

Продолжится реализация 30 проектов в рамках госпрограмм «Нұрлы жол», «Развитие моногородов» и «ДКЗ». По их завершении 98% городского и 90% сельского населения будут обеспечены централизованным водоснабжением.

Кроме того, в этом году планируется подключить к газоснабжению 3 тысячи домов в Караганде, Темиртау и Жезказгане. Подача газа начнётся после утверждения тарифа в третьем квартале этого года. Дополнительно ведутся работы по подводу сетей газоснабжения ещё к четырем тысячам домов.

Началась подготовка к новому отопительному сезону. На ремонтную кампанию выделено более 69 млрд тенге, из которых 50% – частные инвестиции. На станциях ТЭЦ-2, ЖТЭЦ, ТЭЦ-1, КарГРЭС-1 и ГРЭС-Топар уже проводятся плановые капитальные ремонты на основном и вспомогательном оборудовании.

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#Карагандинская область   #Акимат   #Строительство   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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