Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим началом – Касым-Жомарт Токаев

ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ - Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим, и ни в коем случае не разъединяющим началом. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Консультативной встрече глав государств ЦА в Туркменистане, передает МИА «Казинформ».

«Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодья и засушливой погоды. Это особенно ощущается в бассейне Сырдарьи. Только за последние два года в вегетационный период объемы поступления воды в Шардаринское водохранилище сократились на 40 %, а в Малое Аральское море – более чем на 60 %. Для совместного эффективного управления ресурсами трансграничных рек, внедрения передовых технологических решений важно выработать консолидированную водную политику. Наше взаимодействие должно осуществляться на основе таких принципов, как равноправное использование, учет интересов сторон и полноценное выполнение взаимных обязательств. Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим, и ни в коем случае не разъединяющим началом», – убежден Касым-Жомарт Токаев.

На Консультативной встрече также выступили Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман. По итогам встречи было принято Совместное заявление.



