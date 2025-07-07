РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 07 Июль 2025 | GMT +5

    В ОАЭ опровергли информацию о программе «золотых виз» для держателей Toncoin

    Управление по регулированию виртуальных активов рекомендовало инвесторам обращаться только к аккредитованным компаниям и пользоваться официальными каналами, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Криптовалюта Toncoin
    Фото: business2community.com

    Федеральное управление ОАЭ по вопросам идентификации, гражданства, таможенной и портовой безопасности опровергло информацию о запуске программы, позволяющей держателям криптовалюты Toncoin получить «золотую визу» для проживания на территории страны в течение 10 лет.

    6 июля компания TON Foundation заявила, что держатели криптовалюты могут претендовать на получение визы, вложив в TON не менее $100 тыс. за три года и заплатив комиссию в размере $35 тыс. На фоне этого заявления курс Toncoin днем 6 июля вырос на 12%, превысив $3. Позднее он снизился до $2,9, однако сохранил положительную динамику роста.

    Управления по ценным бумагам и регулированию виртуальных активов также опровергли утверждения, согласно которым инвесторы в криптовалюту могут претендовать на статус «золотого резидента». Как подчеркнули эмиратские регуляторы, получить «золотую визу» могут инвесторы в недвижимость, предприниматели, исследователи, высококвалифицированные специалисты, участники гуманитарных проектов, а также особо отличившиеся студенты университетов. Инвесторы в криптовалюту правом на получение «золотой визы» не обладают.

    Управление по регулированию виртуальных активов отдельно уточнило, что все компании, предлагающие соответствующие услуги, должны получить специальную лицензию. В заявлении ведомства отмечается, что блокчейн-платформа TON не имеет лицензии управления. В этой связи регулятор рекомендовал инвесторам обращаться только к аккредитованным компаниям и пользоваться официальными каналами для получения информации.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    В прошлом году Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг AFSA рассмотрел и одобрил Toncoin, основанный Павлом Дуровым цифровой актив на блокчейне Telegram Open Network, для торговли на лицензированных AFSA платформах.

    Теги:
    Криптовалюта ОАЭ Виза ТАСС
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают