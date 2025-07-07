В ОАЭ опровергли информацию о программе «золотых виз» для держателей Toncoin

Федеральное управление ОАЭ по вопросам идентификации, гражданства, таможенной и портовой безопасности опровергло информацию о запуске программы, позволяющей держателям криптовалюты Toncoin получить «золотую визу» для проживания на территории страны в течение 10 лет.

6 июля компания TON Foundation заявила, что держатели криптовалюты могут претендовать на получение визы, вложив в TON не менее $100 тыс. за три года и заплатив комиссию в размере $35 тыс. На фоне этого заявления курс Toncoin днем 6 июля вырос на 12%, превысив $3. Позднее он снизился до $2,9, однако сохранил положительную динамику роста.

Управления по ценным бумагам и регулированию виртуальных активов также опровергли утверждения, согласно которым инвесторы в криптовалюту могут претендовать на статус «золотого резидента». Как подчеркнули эмиратские регуляторы, получить «золотую визу» могут инвесторы в недвижимость, предприниматели, исследователи, высококвалифицированные специалисты, участники гуманитарных проектов, а также особо отличившиеся студенты университетов. Инвесторы в криптовалюту правом на получение «золотой визы» не обладают.

Управление по регулированию виртуальных активов отдельно уточнило, что все компании, предлагающие соответствующие услуги, должны получить специальную лицензию. В заявлении ведомства отмечается, что блокчейн-платформа TON не имеет лицензии управления. В этой связи регулятор рекомендовал инвесторам обращаться только к аккредитованным компаниям и пользоваться официальными каналами для получения информации.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

В прошлом году Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг AFSA рассмотрел и одобрил Toncoin, основанный Павлом Дуровым цифровой актив на блокчейне Telegram Open Network, для торговли на лицензированных AFSA платформах.