Во всех регионах страны ситуация стабилизирована - заседание оперштаба

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Об этом сообщили в ходе заседания оперативного штаба под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.

«В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», - сообщили Президенту на заседании оперативного штаба.