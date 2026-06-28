KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Конституция

    Во время ремонта в квартире костанайской многоэтажки произошел выстрел

    В Костанае полиция проводит проверку по факту непроизвольного выстрела из оружия в одной из квартир многоквартирного дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

    выстрел
    Фото: freepik

    По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ в квартире произошел непроизвольный выстрел из гладкоствольного оружия. В результате были обнаружены следы выстрела и повреждение входной двери соседней квартиры. На момент осмотра помещения оружия в квартире не оказалось.

    На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Для обеспечения безопасности квартиру вскрыли, после чего провели осмотр места происшествия.

    В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, местонахождение владельца оружия, а также законность его хранения. Пострадавших нет.

    По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

    Ранее в Алматы полиция начала проверку после сообщений о ночных выстрелах.

    Полиция Происшествия Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор