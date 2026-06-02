Ночные выстрелы в Алматы: полиция проводит проверку

В Алматы полиция проверяет сообщение о звуках, похожих на выстрелы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, на пульт «102» поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы. На место незамедлительно направлен патрульный экипаж.

— В ходе проверки задержана автомашина, в багажнике которой обнаружен предмет, внешне схожий с пистолетом, а также патроны к нему. Со слов владельца, устройство является сигнальным и использовалось для отпугивания бродячих животных, — отметили в полиции.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Предмет и боеприпасы изъяты, назначены соответствующие экспертизы.

Полиция Алматы призвала соблюдать закон и не создавать угрозу для окружающих.

Ранее в Алматы полицейские обнаружили схрон с огнестрельным оружием, похищенным в период январских событий.