KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Ночные выстрелы в Алматы: полиция проводит проверку

    В Алматы полиция проверяет сообщение о звуках, похожих на выстрелы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция
    Фото: МВД РК

    Как сообщили в департаменте полиции Алматы, на пульт «102» поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы. На место незамедлительно направлен патрульный экипаж. 

    — В ходе проверки задержана автомашина, в багажнике которой обнаружен предмет, внешне схожий с пистолетом, а также патроны к нему. Со слов владельца, устройство является сигнальным и использовалось для отпугивания бродячих животных, — отметили в полиции.

    На место была вызвана следственно-оперативная группа. Предмет и боеприпасы изъяты, назначены соответствующие экспертизы.

    Полиция Алматы призвала соблюдать закон и не создавать угрозу для окружающих.

    Ранее в Алматы полицейские обнаружили схрон с огнестрельным оружием, похищенным в период январских событий.

    Стрельба Полиция Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор