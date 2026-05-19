Во время дезинсекции более 40 клещей выявили в Алматы

Первый тур дезинсекции проходил с 26 марта по 30 апреля и охватил более 2366 гектаров территорий — это лесные массивы, городские парки и скверы.

Второй этап стартовал 6 мая. К 17 мая обработано уже свыше 661 гектара, что составляет почти 28% от общего плана.

Наиболее крупные территории обрабатываются в Медеуском районе — здесь планируется охватить почти 1469 гектаров, включая ущелья Медеу, Бутаковка, Кольсай, Сулусай и другие природные зоны.

В Бостандыкском районе противоклещевые мероприятия проводятся в районе ущелья Алма-Арасан и городских парков. Обработка парков и скверов в Алатауском, Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском, Медеуском, Наурызбайском и Турксибском районах уже завершена.

— Сегодня продолжается обработка лесных массивов с учетом погодных условий — работы проводятся только в сухую и бездождливую погоду. После проведения обработки специалисты выборочно обследуют территории. На уже обработанных участках клещи не обнаружены. Это подтверждает эффективность проводимых мероприятий, — отметила директор «Центра дезинфекции по городу Алматы» Айнура Аккошкарова.

В течение сезона проводится энтомологический мониторинг на четырех контрольных маршрутах — в ущельях Бутаковка, Медеу, Алма-Арасан и Карагайлы.

С начала сезона в природных условиях отловлен 41 клещ. Один зараженный экземпляр выявили на территории парка Первого Президента. Кроме того, лаборатория филиала Национального центра экспертизы исследовала 187 клещей, включая снятых с людей после укусов. Среди них обнаружено четыре зараженных клеща.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время прогулок в горах, лесах, парках и скверах. Жителям рекомендуют надевать закрытую светлую одежду, пользоваться репеллентами и тщательно осматривать одежду и тело после пребывания на природе.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью не позднее четырех дней после укуса. Экстренную помощь в Алматы оказывают пять травматологических пунктов, включая Центр детской неотложной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Алматы зафиксирован рост обращений после укусов клещей, эпидемиологи называют причиной раннее потепление в регионе. За медпомощью после укусов клещей уже обратились 2023 человека.