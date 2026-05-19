Число пострадавших от укусов клещей в Алматы выросло из-за теплой погоды

В Алматы зафиксирован рост обращений после укусов клещей, эпидемиологи называют причиной раннее потепление в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2026 году сезон активности клещей в Алматы начался раньше из-за раннего потепления. Первые обращения фиксировались уже в начале марта. Окрестности Алматы остаются эндемичной территорией, где распространены иксодовые клещи, являющиеся переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза.

Об эпидемиологической ситуации рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова. По ее словам, за медпомощью после укусов клещей обратились 2023 человека. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Почти половина из пострадавших — дети до 14 лет.

— В 2026 году регистрация укусов клещей началась раньше по сравнению с предыдущим эпидемическим сезоном. Это связано с ранним потеплением и более ранней активизацией клещей. Несмотря на рост обращаемости, общее количество случаев не превышает среднемноголетние показатели. Ситуация находится на постоянном контроле, — сообщила Асель Калыкова на брифинге региональной службы коммуникаций.

По данным специалиста, в городе уже зарегистрированы два случая клещевого энцефалита, оба заболевших не были вакцинированы.

С 1 марта в городе ведется еженедельный мониторинг клещевых инфекций и обращений граждан в больницы. Пострадавшим оказывают медпомощь, при необходимости пациенту вводится противоклещевой иммуноглобулин. Для этого в городе в резерве имеется 7400 мл препарата.

Медики рекомендуют при посещении гор, лесов и парков носить закрытую одежду, использовать репелленты и осматривать тело после прогулок;

При укусе клеща нужно обращаться за помощью в течение четырех суток, не позднее;

Для справки: в Алматы экстренную помощь оказывают пять травматологических пунктов, включая Центр детской неотложной медицинской помощи.

Специалисты также напоминают, что наиболее эффективной мерой профилактики остается вакцинация против клещевого энцефалита. На 18 мая прививки против клещевого энцефалита получили 2381 человек. В городе имеется более 8000 доз вакцины «ТикоВак» бельгийского производства.

