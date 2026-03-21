телерадиокомплекс президента РК
    13:00, 21 Март 2026 | GMT +5

    Сколько стоит приготовить Наурыз коже

    В дни празднования Наурыза традиционный дастархан сложно представить без главного блюда — Наурыз коже. Сколько хозяйке предстоит потратить средств на его приготовление, выяснил корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

    Традиционно Наурыз коже готовят из семи ингредиентов, символизирующих достаток, благополучие и обновление. Однако в разных регионах Казахстана есть свои особенности приготовления блюда.

    Так, к примеру, на севере Наурыз коже готовится с добавлением копченого мяса, что придает бульону особый вкус и аромат. Используется также молоко или айран.

    В других регионах в рецепте может появиться изюм, морковь, перец, а конина порой заменяется на говядину. Кстати, выбор круп также варьируется. Это могут быть как перловая крупа, пшеничная, рис, так и кукурузная, а порой даже фасоль или лапша.

    Впрочем, отличаться приготовление может и в пределах одного региона, ведь у каждой хозяйки свой рецепт и свои вкусы. Неизменным остается лишь количество ингредиентов — их должно быть семь.

    В зависимости от региона и рецепта будет изменяться и стоимость готового блюда. Рассчитаем, во сколько в среднем обойдется приготовление Наурыз коже. В основу рецепта положим семь ингредиентов:

    1. Вода
    2. Соль
    3. Конина (обычная и копченая)
    4. Рис
    5. Перловая крупа
    6. Кефир
    7. Курт
    Фото: Kazinform

    Итак, в среднем по Казахстану — такие расценки на необходимые ингредиенты:

    • Конина 1 кг — 3900 тг / копченая конина — от 5000 до 7500 тг за 1 кг (возьмем 1 кг конины и 500 г копченки).
    • Кефир, 0,9 л — 470 тг
    • Рис, 800 г — от 653 до 1300 тг (нам понадобиться около 100 г — от 81 тг)
    • Перловая крупа, 800 гр — 396 тг (нам понадобиться около 100 г — 50 тг)
    • Курт, 1 кг — 5000 тг/жидкий курт для сорпы — 1500 тг за 500 г (возьмем 250 г жидкого курта– 750 тг)
    • Соль, 1кг — 78 тг (нам нужно лишь несколько щепоток).

    При подсчете стоимости нужного количества ингредиентов выходит, что блюдо в среднем обойдется около 9 тысяч тенге.

    По традиции Наурыз коже раздают соседям, друзьям и гостям. Считается, что чем больше людей попробуют это блюдо, тем счастливее и благополучнее будет год у семьи.

    Напомним, ранее мы знакомили вас с рецептом приготовления наурыз коже в Костанае.

    Оксана Матасова
