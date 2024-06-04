Во сколько обойдется отправить в летний лагерь ребенка в Акмолинской области

В Акмолинской области стартовали летние смены в лагерях. Сколько детей смогут отдохнуть в них и как дорого обойдется родителям это удовольствие, узнавал корреспондент агентства Kazinform.

Как уже сообщали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, в текущем году в Акмолинской области детей принимают 15 сезонных детских оздоровительных центров и два круглогодичных. Круглогодичные - «Жас даурен» в Сандыктауском районе и республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» в Бурабайском районе. Из 15 сезонных лагерей 7 государственных и 8 частных организаций. Государственные лагеря будут вести работу в Аккольском, Зерендинском, Бурабайском, Ерейментауском, Сандыктауском районах и Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Частные лагеря расположены в Бурабайском, Биржан сал, Зерендинском и Целиноградском районах.

Фото: управление образования Акмолинской области

Если говорить о стоимости, то, по информации чиновников, отдых в государственных лагерях региона стоит от 46 до 115 тысяч тенге, в частных – от 90 до 150 тысяч тенге.

- В течение лета отдыхом в загородных лагерях планируется охватить порядка 14 500 акмолинских школьников. Более полутора тысяч из них будут отдыхать на бесплатной основе. Для детей из социально-уязвимых слоев населения предусмотрено 121,5 млн тг на приобретение путевок из фонда «всеобуч», - поделился руководитель управления образования региона Шокан Оразалин.

В лагерях ожидается 6-7 смен по 7-10 дней.

Также 265 акмолинских школьников посетят филиалы республиканского центра «Балдаурен», а 150 детей из социально-уязвимых слоев населения с 5 июня будут оздоровлены на базе ДОЦ «Звездный».

- На текущий момент совместно с Министерством просвещения РК проработан вопрос об организации бесплатного отдыха для 1005 школьников 5-8 классов сельских школ из средств фонда «Қазақстан халқына». Это победители творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсов и фестивалей, - добавил Ш. Оразалин.

Кроме того, организована работа 198 пришкольных площадок с питанием, где примут участие свыше 34 тысяч детей, и 290 пришкольных площадок без питания, где отдохнут почти 56 тысяч школьников.

Фото: управление образования Акмолинской области

Первую летнюю смену уже принял лагерь «Жас дәурен». Отдыхать приехали около ста ребят из Шортандинского района.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области создана межведомственная мониторинговая группа, которая ежемесячно будет посещать объекты отдыха школьников. Группа уже провела первичный осмотр детских загородных лагерей и определила уровень их готовности.