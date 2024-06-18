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    12:54, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Во сколько обошлась Казахстану установка Starlink в сельских школах

    Starlink
    Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

    Во сколько Казахстану обошлась установка спутникого интернета Starlink в сельских школах, рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Оборудование, абонентское устройство стоило 2,5 тысячи долларов по каждой школе. Тариф - 145 тысяч тенге в месяц, - сообщил председатель Комитета телекоммуникации МЦРИАП Ержан Мейрамов на брифинге в Правительстве.

    Ранее сообщалось, что до конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к интернету Starlink. 

    Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на брифинге в Правительстве, до конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к спутниковому интернету Starlink. 

    Теги:
    Интернет Илона Маска Правительство РК Интернет Связь, ТВ, IT школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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