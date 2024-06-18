Во сколько обошлась Казахстану установка Starlink в сельских школах

Во сколько Казахстану обошлась установка спутникого интернета Starlink в сельских школах, рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Оборудование, абонентское устройство стоило 2,5 тысячи долларов по каждой школе. Тариф - 145 тысяч тенге в месяц, - сообщил председатель Комитета телекоммуникации МЦРИАП Ержан Мейрамов на брифинге в Правительстве.

Ранее сообщалось, что до конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к интернету Starlink.

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на брифинге в Правительстве, до конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к спутниковому интернету Starlink.