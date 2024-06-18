До конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к интернету Starlink

До конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к спутниковому интернету Starlink. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Starlink — это крупная глобальная компания. Она у нас присутствует на сегодняшний день в пилотном режиме. До конца года планируем, чтобы около 2000 школ получили терминал Starlink. Мы проводим переговоры со Starlink, чтобы соответствующая инфраструктура была интегрирована, чтобы мы могли запустить эту технологию в массы, — сказал министр.

Однако он отметил, что помимо Starlink в Казахстане есть и другие компании.