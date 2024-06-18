До конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к интернету Starlink
До конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к спутниковому интернету Starlink. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Starlink — это крупная глобальная компания. Она у нас присутствует на сегодняшний день в пилотном режиме. До конца года планируем, чтобы около 2000 школ получили терминал Starlink. Мы проводим переговоры со Starlink, чтобы соответствующая инфраструктура была интегрирована, чтобы мы могли запустить эту технологию в массы, — сказал министр.
Однако он отметил, что помимо Starlink в Казахстане есть и другие компании.
— У нас еще присутствуют помимо Starlink и другие решения, такие как OneWeb, например. OneWeb сегодня работает над установлением станции сопряжения. Я думаю, что в начале 2025 года они уже будут иметь возможность на коммерческой основе предоставлять эти услуги. Поэтому я считаю, что этот рынок должен быть конкурентным. Мы должны больше приглашать такие технологии, но должен быть баланс между желанием внедрения этих технологических решений и национальным безопасностью, — добавил Жаслан Мадиев.