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    12:32, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    До конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к интернету Starlink

    интернет Илона Маска
    Фото: Министерство просвещения РК

    До конца года около 2000 школ в Казахстане подключат к спутниковому интернету Starlink. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Starlink — это крупная глобальная компания. Она у нас присутствует на сегодняшний день в пилотном режиме. До конца года планируем, чтобы около 2000 школ получили терминал Starlink. Мы проводим переговоры со Starlink, чтобы соответствующая инфраструктура была интегрирована, чтобы мы могли запустить эту технологию в массы, — сказал министр.

    Однако он отметил, что помимо Starlink в Казахстане есть и другие компании.

    — У нас еще присутствуют помимо Starlink и другие решения, такие как OneWeb, например. OneWeb сегодня работает над установлением станции сопряжения. Я думаю, что в начале 2025 года они уже будут иметь возможность на коммерческой основе предоставлять эти услуги. Поэтому я считаю, что этот рынок должен быть конкурентным. Мы должны больше приглашать такие технологии, но должен быть баланс между желанием внедрения этих технологических решений и национальным безопасностью, — добавил Жаслан Мадиев.

    Теги:
    Регионы Казахстана Интернет Связь, ТВ, IT Starlink школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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