Во сколько может обойтись переезд в Казахстане

Как планировать переезд?

Для перевозки вещей, причем, не только из квартиры в квартиру, но и, допустим, из офиса в офис, предстоит заранее заказать транспорт. Услуги грузоперевозок доступны на различных сайтах бесплатных объявлений, где водители указывают средний диапазон цен.

Нужно быть готовым, что стоимость на свои услуги перевозчики указывают за час работы, но процесс загрузки, доставки и разгрузки вещей, конечно, может затянуться. А потому стоит рассчитывать, что платить придется за 2-3 часа.

Стоимость будет рассчитываться также от дальности перевозки. Внутри небольших городов цена в пределах минимальной, а вот отвезти вещи в пригород уже будет дороже. Есть и те, кто готов доставить все и в другой город, но там цена будет соответственно максимально высокой.

Еще один аспект, который стоит учесть – кто будет грузить все ваши вещи. Можно, конечно, справиться собственными силами, позвать друзей и родственников. Желательно крупногабаритную мебель и бытовую технику заранее спустить вниз. Если же помощников найти не удастся, то можно пригласить грузчиков. Цены на их услуги в среднем 3000 тенге каждому. Среди объявлений можно немало встретить тех, кто вместе с грузоперевозками сразу же предлагают и грузчиков.

Кстати, в некоторых городах, таких как Алматы, Астана немало кто предлагает вывести просто ваш мусор. Старую мебель, технику, строительный мусор – все это забрать и отправить на свалку будет дешевле всего.

Инфографика: Kazinform

Сколько стоят грузоперевозки?

Минимальную цену на услуги грузоперевозок удалось найти в Актау. Здесь за час работы готовы брать 1000 тенге. Важно отметить, что приедет к вам при этом не какая-то фура, а небольшой ГАЗель, куда все вещи могут и не поместиться.

Следом расположился Шымкент со стоимость от 1500 тенге. За эти деньги, как раз-таки, готовы забрать ваш мусор и доставить на свалку. За 2000 тенге свои услуги предлагают в Караганде, Актобе, Усть-Каменогорске и Таразе. Максимальный порог от 8000 до 15000 тенге.

В столице Казахстана удалось найти самую низкую цену в 2100 тенге, но опять же, за столько вывезут мусор. Если же надо перевезти вещи, то нужно рассчитывать в среднем по 5000 тысяч тенге за час.

В 2500 тенге минимум готовы оказать услуги по перевозке в Костанае и Уральске. Причем, в этих города максимальный порог значительно выше среднего: 22000 и 30000 тенге соответственно.

Самая распространенная стоимость услуг за час грузоперевозки – 3000 тенге. Такую цену предлагают в Алматы, Атырау, Семее, Павлодаре, Кокшетау, Туркестане и Экибастузе. За такие деньги, опять же, стоит ожидать, что к вам приедет небольшая ГАЗель.

Второе место с самыми высокими ценами у Жезказгана. Здесь дешевле, чем за 3500 тенге ваши вещи перевозить не согласны. По крайней мере, если учитывать объявления от перевозчиков. Но дороже всего в Казахстане обойдется жителям Петропавловска и Кызылорды, где стоимость начинается от 4000 тенге. Стоит отметить, в большинстве городов подобные услуги в изобилии, а стало быть найти себе транспорт не составит труда.

Напомним, ранее мы рассказывали, во сколько может обойтись посещение аквапарка в городах Казахстана.