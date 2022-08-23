Во сколько обойдется удешевленное дизтопливо аграриям в августе 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для своевременного проведения уборочных работ сельхозтоваропроизводителям выделено 423,5 тыс. тонн льготного дизтоплива. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с Минэнерго утвержден график закрепления операторов областей за НПЗ. Июльские объемы выбраны регионами полностью. В настоящее время отгружаются августовские объемы», - сказал Ербол Карашукеев.

По словам главы МСХ, Министерством энергетики на август протоколом установлена среднерыночная цена с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) – 212 тыс. тенге/тонна или 177 тенге/литр. С учетом расходов операторов, средняя цена по республике для СХТП составляет 202 тенге/литр (дешевле на 15-20% от рыночной).

По данным ведомства, по состоянию на 22 августа 2022 года по графику при плане на июнь-октябрь 423,5 тыс. тонн, заключено договоров на 246,8 тыс. тонн (58%), оплачено 246,8 тыс. тонн (58%), отгружено 172,7 тыс. тонн (41%). В 2021 году выделено 396,5 тыс. тонн.

Фото: blog.storemasta.com.au