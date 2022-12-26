Во сколько государству обходятся адвокатские бесплатные услуги для граждан

26 Декабря 2022, 15:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018-2021 годах в среднем на оказание бесплатной юридической помощи из республиканского бюджета выделялось ежегодно 1,7 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство производит оплату юридической помощи и возмещение расходов, связанных с защитой и представительством, адвокатам, заключившим соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи, на основании предоставленной коллегией адвокатов заявки об оплате юридической помощи, оказанной адвокатами», - сказала Алма Муканова.

Вице-министр пояснила, что оплата труда адвокатов, юридических консультантов за оказание юридической помощи осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года 834 «Об утверждении размеров оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур».

«Указанное постановление предусматривает оплату ГГЮП за один час юридической помощи за услуги адвокатов, юридических консультантов, предоставляющих правовое консультирование, защиту и представительство, а также проведение примирительных процедур, кратную к МРП на соответствующий финансовый год», - добавила Алма Муканова.

Так, по данным ведомства, оплата за услуги адвоката государством оплачивается следующим образом: 1,15 МРП – за участие по особо тяжким преступлениям, 0,78 МРП - по тяжким, 0,56 МРП - по административным и гражданским делам.