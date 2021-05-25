Во мне генетически заложена благодарность Казахстану - Белла Газдиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из ярких и достойных представителей проекта «100 лиц Казахстана» является Белла Газдиева, экс-аким передового животноводческого села «Родина», ныне директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области. Что значит быть лицом Казахстана, каковы жизненные принципы молодой и красивой женщины, которой судьба послала немало испытаний, что в планах на будущее? Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Белла Асланбековна, что это за люди - 100 лиц Казахстана и каково быть одним и них?

- Думаю, что это обычные люди, наши инициативные, неравнодушные и патриотичные казахстанцы. Честно сказать, статус «лица страны» очень ответственный, но существует и синдром «самозванца». Суть этого проекта, которому уже четвертый год, - показать стране ролевые модели людей, которые в мирное время совершают подвиг своим трудом. Сегодня это врачи, хирурги, онкологи, ученые.

Что касается меня, я вошла в число 100 лиц Казахстана три года назад, в 2017 году. Причем совсем неожиданно, когда Ассамблея народа Казахстана выдвинула мою кандидатуру для участия в проекте, а об итогах народного голосования я узнала, когда была на стажировке в Англии. Конечно, ничего героического я не совершила, но колоссальный жизненный опыт работы сельским акимом получила. Потому что пошла работать в село сразу же после окончания международной образовательной программы «Болашак». Казалось, что после всех знаний, которые получила в том числе и за рубежом, смогу без проблем руководить хозяйством, но «сломалась» в первую же неделю. Оказалось, что главное – отнюдь не мои обширные теоретические знания, а умение слушать, слышать, общаться и работать с людьми, которые здесь и сейчас требуют решения проблем. В течение четырех лет, работая акимом одного из лучших в стране животноводческих сел «Родина», поняла, что быть руководителем – это значит брать на себя ответственность, принимать решения. Так что модель поведения «100 лиц Казахстана», считаю, работать на результат.

- В такие сложные, трудные моменты было ощущение упущенных возможностей? Ведь с Вашими знаниями могли бы сделать хорошую карьеру за рубежом.

- Да, можно было бы сделать хорошую карьеру за рубежом. Это я поняла во время своих стажировок в других странах. Но… там ты никогда не будешь своим. Только здесь, в Казахстане, ты свой. Вы знаете, у меня генетически заложена благодарность Казахстану, казахстанцам. Это ощущение благодарности впитано нами с детства, воспитано нашими родителями, предками, нашедших приют и братскую поддержку с времен депортации ингушей в Казахстан. Я люблю Казахстан, казахов! Казахстан - это теплота души и это наш бренд, который надо продвигать. Недра нашей земли богаты полезными ископаемыми, но главное богатство Казахстана – это люди – люди богатой и щедрой души, непревзойденного гостеприимства, умные и талантливые. Когда я работала акимом в селе «Родина», видела, сколько там талантливой молодежи, которой просто не хватает уверенности, поддержки. Тогда и решила проводить уроки английского языка для детей, помочь им преодолеть зажатость, стимулировать стремление к познанию мира. Позже уже мы со своими друзьями «болашакерами» занялись вплотную летними языковыми школами, где не только изучаем язык, но и «прокачиваем» лидерские качества, развиваем личность человека.

Можно сказать, что такие же задачи стоят и в моей основной работе. В течение двух последних лет я руковожу работой филиала Академии госуправления по Акмолинской области. По всей стране таких филиалов 16. Мы осуществляем переподготовку государственных служащих, которых в нашей Акмолинской области более 5 тысяч человек. В основном это молодые люди, которым предстоит дальше развивать нашу страну, сохраняя мир и согласие многонационального Казахстана.

- А кто Вам привил эти лидерские качества?

- Я росла в строгой ингушской традиционной семье, где отец – главный авторитет. Увлекалась чтением книг, хотела путешествовать, увидеть мир. Всегда мечтала и сегодня считаю, что самая лучшая профессия – это учитель. Когда в 8 классе открыли гимназию, именно мама, несмотря на запрет отца, настояла, чтобы я пошла туда учиться. Мама поверила в меня больше, чем я сама, она была моим главным мотиватором.

Со временем «проработала» свой закрытый характер, здесь помогла преподавательская деятельность. Эта работа совершенствует тебя, дает энергию, совершенствует, подтягивает.

Когда же встал вопрос продолжения обучения в аспирантуре, тут уже муж поддержал. Сказал: «Учись, это пригодится тебе в будущем». Его слова оказались пророческими. Мой супруг умер, когда сыну было всего 2 года, а дочь еще не родилась. Моя стена поддержки, надежд, казалось, рухнула в 25 лет… Прошло уже 13 лет с того времени. Только дети, ответственность за них и особое ощущение помощи Всевышнего и супруга с небес все эти годы помогают жить. Я понимала, что именно я ответственна за благосостояние ребенка, это только моя зона ответственности. Подрабатывала ночами, моя мама ушла работы, чтобы смотреть за детьми. По работе я часто встречаюсь с женщинами, одиночками, многодетными мамами, хорошо понимаю их проблемы. Считаю, что быть матерью, особенно многодетной - это уже героизм. И когда встал вопрос обучения по программе «Болашак», меня опять же поддержала мама. Да, мама научила меня не сдаваться, закаляла и, видимо, научила быть. Она так же, как и супруг когда-то, сказала: «Учись, знания – это твое богатство». Поэтому всегда говорю молодежи, и в том числе своему ингушскому этносу: «Идите учиться»! Это же повторяю и своим детям, 14-летнему сыну и 12-летней дочери, которые, как и большинство подростков, - скептики.

- Второй год в мире продолжается борьба с коронавирусом. Какие коррективы пандемия внесла в Вашу жизнь? Какие планы строите на будущее?

- Это был один из сложных периодов. Кроме общей обстановки в мире, стране, отец летом 2020 года, в разгар пандемии, заболел онкологией. Локдаун, выезды закрыты, ПЦР-тестов, лекарств нет, папе нужна срочная операция. Полная беспомощность и ощущение безысходности. Потребовались огромные усилия, чтобы доставить отца в столичную больницу, и тут выясняется, что у него пневмония. Отправляют обратно. Нет лекарств, нет протокола лечения. Теперь-то нам ясно, что уже тогда мы все переболели коронавирусом... Время идет, и тут звонит подруга из Омска, которая оперативно в 4 утра высылает пакет лекарств. Просто Аллах ее прислал! Усиленная терапия помогла, в итоге отцу сделали успешную операцию и спасли его. Огромная благодарность медикам, этим настоящим героям сегодняшнего времени! Вообще, пандемия очень сильно сблизила и объединила людей. Было ощущение настоящей войны, которая никого не щадит. Люди не стали ждать помощи от государства, помогали и поддерживали друг другу без разделения на статусы, национальности. Многих мы потеряли, многое переосмыслили...

Что касается планов… Жить и радоваться жизни. Также заботиться о родных, дорожить дружбой друзей, помогать людям, получать результат на работе, любить свою родину. Хочу заняться профессиональной ориентацией своих детей. К примеру, биотехнология, это так интересно! Мне, например, никто не рассказывал, что можно стать тем-то и тем-то. Говорю своим детям: «Учись, на кого хочешь, познавай мир, он так многообразен, прекрасен!». Сама же хотела бы вернуться к преподаванию, работать в вузе, с удовольствием поработала бы в зарубежном университете. Для полного душевного удовлетворения хочу продолжить образование сельских детей.

- Спасибо Вам, Белла, за искреннее интервью. Удачи и благополучия Вам, достойному представителю 100 лучших лиц Казахстана!