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Во фронт-офисы в Туркестанской области обратились свыше 80 владельцев авто с иностранными номерами

19 Января 2020 12:25
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Во фронт-офисы в Туркестанской области обратились свыше 80 владельцев авто с иностранными номерами

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Напомним, что в течение двух дней, с 17 по 18 января текущего года, во фронт-офисах Департамента полиции Туркестанской области прошла республиканская акция «Приемная на дороге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

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За два дня к полицейским с интересующими вопросами обратились более 2 тысяч посетителей, том числе около 300 вопросов поступило на официальные аккаунты департамента полиции. Акция «Приемная на дороге» транслировалась в онлайн-режиме, где пользователи социальных сетей могли получить консультации от специалистов в прямом эфире.

В республиканской акции приняли участие начальник ДП Туркестанский области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, начальник Управления административной полиции полковник полиции А. Тастанбеков, специалисты административной практики, представители налоговых органов и средств массовой информации. Основные вопросы посетителей касались регистрации транспортных средств, ввезенных в страну из-за за рубежа, оплаты таможенных пошлин и других.



К примеру, за время акции «Приемная на дороге» во фронт-офисы ДП Туркестанской области обратились более 80 владельцев машин по вопросам регистрации авто с иностранными госномерами. Специалисты подробно разъяснили гражданам порядок и правила регистрации транспортных средств, исходя из каждого случая индивидуально.

Как отметил генерал-майор полиции К. Дальбеков: «Во время акции были обсуждены вопросы, интересующие граждан. Их ознакомили с порядком оформления транспортных средств, ввозимых из-за границы. Так, на транспортные средства, ввезенные из Кыргызстана и Армении, осуществляется порядок прохождения таможенных процедур, уплаты сборов и пошлин, указанных в Налоговом кодексе. Транспортные средства из Российской Федерации и Беларуси должны иметь антиблокировочную тормозную систему, подушки безопасности, систему крепления, дневные ходовые огни. Посетителей проконсультировали по всем данным нормам законодательства».

Кроме того, в ходе акции «Приемная на дороге» граждане могли получить информацию о наличии и оплаты штрафов, узнать о оказываемых полицией государственных услугах, напрямую обратиться к сотрудникам административной, миграционной и местной полиции для решения неотложных вопросов.





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Ключевые слова: Туркестанская область, Транспорт, МВД РК,
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