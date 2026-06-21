Во Франции нашли пропавшую картину Пикассо: задержаны шесть человек

Во Франции полицейские, расследовавшие дело о незаконном обороте наркотиков, обнаружили похищенную картину Пабло Пикассо, стоимость которой оценивается в десятки миллионов евро, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками французского департамента Валь-де-Марн обнаружили украденную картину испанского художника Пабло Пикассо во время обысков по делу о незаконном обороте запрещенных веществ, сообщает портал Actu17 со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, стоимость произведения искусства составляет несколько десятков миллионов евро. При этом название и год создания картины не раскрываются. Известно лишь, что ранее полотно было похищено из одного из парижских хранилищ.

Во время обыска в квартире в коммуне Шампиньи-сюр-Марн правоохранители также изъяли дизайнерские вещи на сотни тысяч евро, около 20 килограммов гашиша и 7 тысяч евро наличными.

В рамках расследования задержаны шесть человек. Четверо из них уже предстали перед судом. Одним из подозреваемых оказался сотрудник хранилища, который, по версии следствия, на протяжении длительного времени постепенно выносил оттуда ценные предметы.

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