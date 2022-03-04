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Во Франции значительно смягчают карантинные меры

Автор:  
Арнур Рахимбеков
4 Марта 2022, 09:44
Во Франции значительно смягчают карантинные меры

БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – С 14 марта власти Франции планируют отменить жесткие ограничения в борьбе с пандемией COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, будут отменены сертификаты вакцинации и обязанность ношения медицинских масок. Об этом объявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Мы вступаем в новую фазу облегчения санитарных мер», - сказал он во время интервью французской телекомпании.

В предыдущие недели французское правительство поэтапно отменяло другие санитарные меры. 28 февраля был снят запрет на ношение масок в закрытых помещениях, где действовал «пропуск вакцинации», в то время как ночные клубы, закрытые с 10 декабря 2021 года, вновь открылись 16 февраля 2022 года.

Пятая волна коронавируса в стране идет на убыль в течение нескольких недель после того, как она достигла своего пика в конце января. Среднее число новых случаев заражения в неделю в настоящее время во Франции составляет чуть менее 58 тысяч, по сравнению с 70 тысячами неделю назад.

Премьер-министр Ж. Кастекс подчеркнул, что «санитарный пропуск» сохранится в медицинских учреждениях, таких как больницы, а также в домах престарелых. Кроме того, обязательная вакцинация останется обязательной для медицинских работников. Обязательное ношение масок для лица сохранится в общественном транспорте, а также в учреждениях здравоохранения.

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