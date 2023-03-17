Во Франции приняли закон о пенсионной реформе в обход парламента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе в обход голосования в парламенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

«Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем играть будущим пенсионной системы, реформа необходима», - сказала Элизабет Борн, выступая перед депутатами Национального собрания.

По ее словам, в соответствии со статьей 49.3 конституции правительство принимает на себя ответственность за весь законопроект, который увеличит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Напомним, во Франции долгое время проходили масштабные протесты против пенсионной реформы. По всей стране на улицы выходили около миллиона человек, из них 300 тысяч в одном только Париже.

По данным соцопросов, против реформы выступали 76% жителей Франции, но несмотря на многотысячные протесты по всей стране французский Сенат поддержал спорную пенсионную реформу.