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Внутренний рынок полностью обеспечен зерном и мукой - глава Минсельхоза

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Октября 2022, 13:55
Внутренний рынок полностью обеспечен зерном и мукой - глава Минсельхоза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на пшеницу прокомментировал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. По его словам, рост цен на экспортных рынках выгоден для отечественных сельхозтоваропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены в Казахстане стабильные. Мы с 15 сентября объявили цену закупа по форвардным контрактам, начиная со 121 тысячи до 125 тысяч тенге. Сейчас сбор зерна по форвардным контрактам идет хорошо, поэтому цены стабильные», - сказал Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

По его словам, если на экспортных рынках будут расти цены, отечественные сельхозтоваропроизводители только выиграют.

«Мы в этом году, учитывая хороший результат, полностью внутренний рынок обеспечиваем своим зерном и мукой», - заверил глава Минсельхоза.

Ранее Ербол Карашукеев сообщил, что хлеб в стране подорожал на 11,9%.


Правительство РК   Минсельхоз   Экономика   Цены и тарифы   Сельское хозяйство  
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