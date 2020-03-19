Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Постановлением главного государственного санитарного врача города Алматы на территории мегаполиса введен режим карантина с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате, жилые квартиры, где проживают носители инфекции, будут блокированы. По всему периметру будет проведена дезинфекция.

Следует отметить, что предприятия и учреждения всех форм собственности обеспечат сохранение рабочих мест и выплату больничных листов на период изоляции по случаю контакта с зараженным COVID-19.

Кроме того, будет обеспечен режим биологической безопасности при проведении ограничительных мероприятий. Задействованные сотрудники городских служб будут оснащены средствами индивидуальной защиты, будут созданы условия личной гигиены на блокпостах.

Одновременно предусмотрена ответственность граждан за несоблюдение режима домашнего карантина в соответствии с действующим на территории РК законодательством.

Власти города призывают горожан соблюдать режим чрезвычайного положения, не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности и самоизолироваться.

Гражданам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, необходимо:

- соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы);

- самостоятельно проводить наблюдения за состоянием здоровья всех членов семьи;

- в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) вызвать бригаду скорой помощи на дом.

По вопросам звоните в круглосуточный колл-центр по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно информируются санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.

Напомним, с 19 марта на территории города Алматы введен карантин. Ограничен въезд-выезд граждан и транспорта.

Ранее также сообщалось, что в городе имеются очаги заражения коронавирусом. Позже изолировали жилой комплекс «Сункар», где обнаружили заболевшего коронавирусом местного жителя.