Вновь выставляют блокпосты в Алматы и области: на рассылку ответили в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети распространяется информация о якобы вновь выставленных блокпостах на территории Алматы и Алматинской области. В полиции опровергли эту информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Неизвестные отмечают, что блокпосты якобы выставляются на выезде из южной столицы в сторону Каскелена, Узынагаша, Шамалгана.

В департаментах полиции Алматинской области и Алматы ответили, что информация неверная. Блокпосты не будут выставляться.

Ранее в акимате Алматинской области сообщили, что будут приняты более усиленные меры карантина в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Отметим, что блокпосты на въезде и выезде в/из Алматы были сняты ночью 1 июня.