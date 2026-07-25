Вновь образовался затор на границе Казахстана и России в ЗКО

В социальных сетях распространилось видео с автомобильного пункта пропуска «Сырым» на границе Западно-Казахстанской области и Самарской области России. На кадрах видно скопление грузовых автомобилей, ожидающих пересечения границы, передает корреспондент агентства Kazinform.

За разъяснением ситуации корреспондент обратился в Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время наблюдается увеличение потока грузового транспорта, следующего из Казахстана в Россию. Одной из причин называют сезонный рост числа автомобилей, вывозящих на экспорт овощную продукцию. Кроме того, на ситуацию влияет ограниченная пропускная способность пункта пропуска со стороны России.

По информации ДГД, во время встречи с представителями пограничной службы Российской Федерации было отмечено, что в соответствии с действующим регламентом через пункт пропуска могут проходить 25 грузовых автомобилей в час, или не более 500 транспортных средств в сутки.

Кроме того, продолжается модернизация автомобильного пункта пропуска «Сырым».

«Организация-подрядчик планирует временно закрыть две полосы движения, предназначенные для въезда в Казахстан. В связи с этим въезд будет осуществляться по одной полосе, предназначенной для выезда из Казахстана. Рабочая площадь пункта пропуска сократится с семи до полутора гектаров», — сообщили в Департаменте государственных доходов.

В ведомстве отметили, что ремонтные работы также могут повлиять на скорость прохождения транспорта через пункт пропуска.

Напомним, месяц назад на автомобильном пункте пропуска «Сырым» уже наблюдалось скопление грузовых автомобилей, следовавших в экспортном направлении. Тогда очередь сохранялась более двух недель.